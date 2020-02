Iv: Bussolati, 'Cerno inaccettabile su Pd milanese, spero verrà querelato'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Il senatore Cerno ha tutta la legittimità di fare le scelte politiche che ritiene (e io di criticarlo come per le sue posizioni sulla Tav che tradiscono il sentimento presente nel territorio in cui è stato eletto). Ma certamente non ha alcun diritto di rivolgersi verso il Pd milanese e la sua segretaria Silvia Roggiani con parole infamanti e inaccettabili, per cui spero verrà querelato". Lo scrive su Fb Pietro Bussolati della segreteria Pd.

"Sarebbe bene che i suoi 'nuovi' colleghi di Partito milanesi prendano le distanze dalle sue affermazioni che negano i risultati che – insieme – abbiamo raggiunto nella nostra città, primo fra tutti il rispetto per le persone al di là di pensarla diversamente".