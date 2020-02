Governo: Delrio, 'o parte seconda fase o inutile vivacchiare'**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Adesso c’è una seconda fase del governo che se parte subito è un bene per gli italiani. Se non parte, vivacchiare, almeno per noi del Pd, stare a continue schermaglie per vivacchiare non ci pare utile per gli italiani”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ospite di 'Agorà' su Raitre.