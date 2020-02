Wells Fargo: verso patteggiamento da 3 mld dollari con Sec

New York, 21 feb. (Adnkronos/Washington Post) – Wells Fargo verso un patteggiamento con la Securities and Exchange Commission (Sec) e il Dipartimento di Giustizia Usa per chiudere il procedimento che vede la banca Usa accusata di aver creato milioni di conti correnti finti aperti all'insaputa dei clienti. Secondo una fonte citata dal 'Washington Post' si tratterebbe di un patteggiamento di circa 3 miliardi di dollari. L'accordo, che è stato anticipato per la prima volta dal 'New York Times', sarebbe l'ultimo di una serie di multe e sanzioni contro la banca di San Francisco.