Coronavirus: Razza ai siciliani, 'in caso di sospetto non andate in ospedale'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – "Quello che mi sentirei di dire ai cittadini è di non andare nelle strutture ospedaliere. In caso di qualsiasi sospetto, possono chiamare al numero nazionale messo a disposizione dal Ministero della Salute 1500 o al numero unico per le emergenze 112, oppure rivolgersi al medico di famiglia. Saranno loro ad indicare il percorso migliore che dovrà essere seguito". Così l’assessore alla Salute Ruggero Razza durante la conferenza stampa seguita alla riunione della unità di crisi sul Coronavirus convocata stamani a Catania.