Coronavirus: Zingaretti, 'Salvini si vergogni, si conferma inadatto a governo Paese'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Non lo faccio mai, ma oggi devo rispondere a Salvini che si è permesso di commentare questi nostri lavori ironizzando che, mentre l'Italia è preoccupata dal Coronavirus, noi parleremmo dei suoi decreti propaganda. Io vorrei dire che chi, di fronte a tema così enorme come quello del dovere etico e morale di rassicurare i cittadini, si preoccupa in maniera furbesca a meschina di fare polemica politica conferma solo una cosa: stiamo parlando di un leader non adeguato a prendere in mano le redini di un grande Paese. Si vergogni". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea Pd.