Coronavirus: appello Meloni a governo, 'piano straordinario economia, Fdi c'è'**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "L'emergenza Coronavirus rischia di produrre danni terribili e devastanti alla nostra economia, che già vive una situazione pesantissima. Al dramma sanitario si aggiungerebbe il dramma economico: imprese ferme, crollo della produzione, aumento della disoccupazione, interi settori economici paralizzati, come il turismo e la moda. Fratelli d'Italia raccoglie le preoccupazioni espresse dalle categorie produttive e rivolge un appello urgente al governo affinché metta a punto un piano straordinario per garantire la stabilità sociale. Servono misure eccezionali per scongiurare la paralisi e la recessione. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo per raggiungere questo scopo". È l'appello lanciato dalla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.