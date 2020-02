Coronavirus: Boccia, 'leale collaborazione istituzionale e no fughe in avanti'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Il governo, al tavolo di coordinamento con Regioni e Enti locali di questa mattina per affrontare l’emergenza del Coronavirus, ha accolto la richiesta del presidente Anci, Antonio Decaro, di affidarsi tutti, in modo responsabile, alle decisioni della cabina di regia, istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri sterilizzando, limitatamente all'emergenza Covid-19, i poteri dei sindaci previsti dall'articolo 50 del Testo unico Enti locali. Nello stesso tempo, i presidenti di Regione hanno accolto la richiesta avanzata dal governo di uniformare nel territorio nazionale tutte le azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus per un suo più efficace contenimento in tutti i territori definiti ‘no cluster’". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, lasciando Montecitorio dopo il voto di fiducia sul decreto legge sulle intercettazioni.

"Il lavoro di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali -aggiunge- sta dando i suoi frutti, attraverso azioni coordinate e omogenee in tutto il territorio nazionale.

Con questi interventi si eviteranno le incomprensioni o le fughe in avanti non coordinate dal tavolo nazionale della Protezione Civile”.