Coronavirus: Conzatti (Iv), 'task force Rai club per soli uomini'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Dodici uomini su dodici esperti chiamati a gestire l'informazione della Rai sul Coronavirus. Ancora una volta l'azienda del servizio televisivo pubblico si dimostra del tutto carente riguardo alla valorizzazione delle competenze femminili: non sono bastate le multe dell'Agcom sulla scorretta rappresentazione dell'immagine delle donne, che troppo spesso risultano figure stereotipate nelle trasmissioni Rai". Lo dice in una nota la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, membro della commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio.

"Il servizio pubblico continua ad evadere le responsabilità dovute riguardo alla parità di genere come principio costituzionalmente garantito, nel rispetto delle leggi che tutelano e promuovono il talento ed il ruolo delle donne, come la Golfo Mosca sulle quote obbligatorie nei cda che abbiamo da poco prorogato.

Appare inoltre molto miope che proprio in un'emergenza sanitaria come quella del Coronavirus, che vede esperte e giornaliste in prima linea, la risposta della Rai sia quella di allestire una squadra composta di soli uomini".

"Auspichiamo che l'ad Salini voglia subito ripristinare un equilibrio di genere nell'informazione sul Coronavirus, tanto più significativo in giornate altamente delicate e complesse dal punto di vista della comunicazione".