Coronavirus: media, da oggi controllori Sncf su linea Parigi-Milano si fermano al confine

Parigi, 25 feb. (Adnkronos) – I controllori francesi della Sncf, le ferrovie transalpine, che lavorano sulla linea ad alta velocità Parigi – Milano da oggi non si recheranno più in Italia. Scenderanno al confine i controllori francesi e saranno sostituiti dai loro colleghi italiani. E' quanto riferisce la radio francese 'Rtl' sottolineando che questa decisione è stata presa a causa del numero crescente dei contagi in Italia.