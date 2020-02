Coronavirus: venditore abusivo mascherine fermato da Gdf a stazione di Milano

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto e sanzionato un venditore abusivo di mascherine in Stazione Centrale, a Milano. Si tratta di un extracomunitario che vendeva insieme ad altri prodotti elettronici decine di mascherine chirurgiche di dubbia qualità e comunque di tipologia assolutamente inefficace a proteggere dal virus.

In questo momento di apprensione per i cittadini, la Guardia di Finanza di Milano "ha avviato anche appositi controlli per contrastare possibili fenomeni di aumento ingiustificato dei prezzi o altre condotte illecite connesse alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e disinfettanti".