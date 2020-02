Coronavirus: Speranza, 'non è momento localismi e protagonismi' (2)

(Adnkronos) – "L’articolo 117 della nostra costituzione -ha detto Speranza- definisce competenze concorrenti tra Stato e regioni nel governo del servizio sanitario che a maggior ragione in una situazione di emergenza nazionale richiedono una solida ed efficiente collaborazione con un asse di comando chiaro e determinato. Non è il momento dei localismi, di inutili egoismi, divisioni o protagonismi particolari. Una leale e proficua collaborazione istituzionale è indispensabile per battere il Coronavirus nei prossimi mesi".