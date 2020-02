Riforme: fondazione Einaudi, 'non chiediamo alcun rinvio referendum'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Lo abbiamo promosso noi. Non chiediamo, ripetiamo che non chiediamo alcun rinvio. Vogliamo solo che sia assicurato il diritto all’informazione attraverso i media. Oggi è questo il diritto gravemente compromesso. Il Governo intervenga per far rispettare la legge e l’agibilità del confronto democratico. Se il Governo vuole decidere diversamente allora ha il dovere di ascoltarci". E' quanto si legge in una nota della Fondazione Luigi Einaudi a proposito dell'ipotesi che venga rinviata la data del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, fissata per il 29 marzo.