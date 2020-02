Coronavirus: Rezza (Iss), 'evitare nuovi casi, servono misure distanziamento sociale'

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – Il coronavirus "può essere grave per persone fragili. Il problema maggiore è che può fare molti casi in poco tempo e questo bisogna evitarlo. E lo si fa con misure di distanziamento sociale, cioè bisogna distanziare una persona dall'altra per un po' di tempo in modo che non si contagino l'un l'altro". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, a 'Stasera Italia' su Rete4. "Difficilmente avremo un vaccino prima di un anno", ha aggiunto.