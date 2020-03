Coronavirus: Bellanova, 'no a comunicazioni maldestre, momento delicato Paese'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Leggo online bozze di decreti che a me, come immagino anche ad altri colleghi, non sono mai arrivate e vedo annunciate decisioni che non sono state ancora assunte. Invito tutti al rigore nei processi decisionali ed alla sobrietà nella comunicazione: in momenti come questi sono più che mai necessari. Il Paese sta vivendo un momento delicatissimo. Non è il caso che comunicazioni maldestre moltiplichino disorientamento e confusione". Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.