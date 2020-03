Coronavirus: Gallera, 'Bergamo zona rossa? decisione governo attesa da 3 giorni' (2)

(Adnkronos) – Un'incertezza che comporta due effetti, secondo l'assessore Gallera: da un lato ci sono "i cittadini del territorio che restano in una situazione senza sapere cosa sarà di loro" e dall'altro "nella peggiore delle ipotesi ha portato qualcuno magari a spostarsi, rischiando di creare danni a se stesso e agli altri. Tre giorni fa avevamo dato un orientamento (ossia quello di inserire l'area nella zona rossa, ndr) e dopo tre giorni siamo ancora qui, traete voi le vostre conseguenze. Ancora oggi quella zona per numero di abitanti e di casi è dopo la zona rossa quella che la maggiore incidenza" di contagi, conclude Gallera. La decisione se includere o meno un'area nella zona rossa spetta al governo e non alla Regione Lombardia.