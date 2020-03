Coronavirus: Palermo, verso riapertura mercato ittico e ortofrutticolo

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Sono proseguiti fino a ieri sera i contatti fra gli uffici dell'Amministrazione comunale di Palermo, la prefettura, le forze dell'ordine e i concessionari che operano all'interno dei mercati ittico e del mercato ortofrutticolo per individuare le modalità di attuazione del DPCM dell'11 marzo e dell'Ordinanza regionale di ieri al fine di non danneggiare l'approvvigionamento alimentare della città. E' stato quindi predisposto un piano per la limitazione degli accessi che dovranno essere controllati e contingentati e per l'applicazione delle precauzioni e delle prescrizioni igienico sanitarie all'interno delle strutture.

Lunedì mattina, quando i due mercati saranno chiusi, si verificherà la concreta attuabilità di tale piano che prevede l'impiego di personale comunale e delle Forze dell'ordine per il controllo degli accessi ed una rigida regolamentazione delle operazioni mercatali interne ad opera degli stessi concessionari e sotto la vigilanza delle forze di polizia.

Il sindaco spiega che "tutti gli uffici comunali interessati hanno lavorato ininterrottamente da ieri per trovare il modo migliore per far continuare la vendita ed allo stesso tempo assicurare condizioni di sicurezza per i lavoratori e di salubrità per gli alimenti".