Coronavirus: Salvini, 'giovedì uniti in preghiera con Rosario che protegga tutta Italia'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Ringrazio i sacerdoti e gii uomini di Chiesa che hanno promosso una serata di preghiera per giovedì sera alle 21, il giorno di san Giuseppe, mettendo un drappo bianco alle finestre o una candela accesa, per affidarsi non solo alla scienza, non solo alla medicina ma anche al buon Dio e alla Vergine Maria con un Rosario collettivo che unisca l'Italia da Nord a Sud e l'Italia agli italiani nel mondo che stanno lottando e soffrendo con noi. Io aderirò, per un Santo Rosario che abbracci e protegga tutta Italia". Lo annuncia il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.