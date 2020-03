Coronavirus: Musumeci, 'io linciato per avere lanciato allarme su rientro dal Nord'

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – "Il numero di persone rientrate in Sicilia è enorme. Io avevo lanciato l'allarme ai primi di marzo rischiando il linciaggio. E oggi i fati mi hanno dato ragione". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a La7. "Gli oltre 30 mila cittadini rientrati in Sicilia si sono registrati ma non sappiamo quanti di loro siano in ottime condizioni di salute -dice – non sappiamo quale ambiente hanno trovato".