Coronavirus: Musumeci, 'in Sicilia ci stiamo attrezzando con nuovi posti di terapia intensiva'

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) – "Ci stiamo attrezzando con i posti di terapia intensiva in Sicilia. Ne abbiamo 411 in rete ordinariamente ma stiamo lavorando, e siamo quasi nella fase finale, per arrivare ad altri duecento posti di rianimazione". Lo ha detto Nello Musumeci intervenendo a Mattino 5. "Abbiamo mobilitato le strutture private – ha aggiunto – abbiamo riconvertito alcuni reparti ospedalieri per dedicarli esclusivamente al coronavirus".