Coronavirus: Arcuri, 'stasera con Di Maio e Boccia portiamo a Milano medici russi'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Sono 7923 i medici italiani che hanno risposto in poche ore all'appello della protezione civile, contiamo di mandarne entro la settimana 300 subito dove servono. Pensiamo che poi potremmo mandarne ancora altri. Stasera poi, insieme ai ministri Di Maio e Boccia accompagneremo a Milano i medici che stanno atterrando a Roma in arrivo dalla Russia per dare il loro contributo". Lo dice Domenico Arcuri a In Mezz'ora in Più.