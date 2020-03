Coronavirus: Savino (Fi), 'Ue ritrovi ideali Trattati Roma'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “L’Europa deve ritrovare gli ideali di unità, solidarietà e cooperazione che il 25 marzo del 1957 portarono alla firma dei Trattati di Roma. Allora si decise di dare il via ad un mercato comune e di favorire gli scambi commerciali; allora si decise di condividere le conoscenze in tema di energia nucleare per promuoverne un uso pacifico. Oggi è la pandemia che impone a tutta l’Europa di collaborare e di condividere gli sforzi per debellare insieme il nemico comune che si chiama Coronavirus”. Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia e componente della Commissione per le politiche dell’Unione Europea.