Coronavirus: Conte, 'con eurobond tedeschi non pagano debiti Italia'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Vorrei ricordare che questo meccanismo, le obbligazioni in euro, non significa che i cittadini tedeschi dovranno pagare anche solo un euro di debito italiano. Significa solo che agiremo insieme per ottenere migliori condizioni economiche, di cui tutti beneficiano". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in una intervista all'emittente tedesca Ard. "I tedeschi non devono pagare i debiti italiani", ha assicurato il presidente del Consiglio.