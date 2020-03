Coronavirus: Fico, 'stiamo adottando tutte le misure per garantire lavori e salute'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Si è conclusa poco fa la riunione della Giunta del regolamento della Camera. Abbiamo fatto un punto sull’organizzazione delle commissioni in questo periodo e abbiamo stabilito alcune modalità innovative per lo svolgimento dei loro lavori". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Abbiamo quindi deciso di ampliare le attività che le commissioni possono svolgere da remoto, come le videoconferenze per gli uffici di presidenza e le audizioni, e di estendere le possibilità di trasmettere i lavori in diretta sulla web tv di Montecitorio. Per lavorare in massima sicurezza, come già avevamo concordato nelle scorse settimane, le riunioni alla Camera si svolgeranno in sale più ampie per assicurare la distanza minima tra le persone".

"Stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento dei lavori e tutelare la salute dei dipendenti e dei deputati.

E garantire allo stesso modo la piena operatività della Camera. Il Parlamento è centrale. L'impegno coeso di tutte le istituzioni è decisivo per superare questo momento difficile per la nostra comunità", conclude il presidente della Camera.