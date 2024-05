Bari: deputati Pd Puglia, 'D'Attis dimostra scopovendicativo convocazione Emiliano'

Roma, 10 amg. (Adnkronos) – "D’Attis, ancor prima dell’inizio dell’audizione di Michele Emiliano, ci ricorda con una battuta all’entrata della Commissione, l’unico motivo per cui il Presidente della Regione Puglia è stato convocato oggi: il pregiudizio e il sentimento di vendetta nei suoi confronti. A quelli come D’Attis non interessa ascoltare le parole di Emiliano. A loro interessa solo avere un’altra occasione di strumentalizzazione e attacco politico. Anche perché, giudicare dai toni che usa con Emiliano e Toti, sembra che ad essere arrestato per reato gravissimi sia stato il primo". Così i deputati pugliesi del PD Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi.