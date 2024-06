Mo: Israele, sventato attentato suicida diretto da Hamas in Turchia

Tel Aviv, 3 giu. (Adnkronos) – Lo Shin Bet ha reso noto di aver sventato un tentativo di attacco suicida in Israele, che sarebbe stato organizzato da Hamas in Turchia, dopo aver arrestato un residente giordano coinvolto nella pianificazione lo scorso marzo. Sei persone coinvolte nel complotto, riferisce l'intelligence israeliana, sono state arrestate.

Dopo essere stato fermato a Nablus, il sospettato ha dichiarato di aver accettato di compiere l'attentato kamikaze per conto di Hamas e di aver ricevuto fondi e istruzioni, incluso dove trovare un ordigno esplosivo preparato per lui in Cisgiordania.