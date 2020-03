Coronavirus: Renzi, 'dopo emergenza capire ragioni di quanto accaduto in Italia'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Che mese incredibile abbiamo vissuto: resterà a lungo nella memoria collettiva di tutti noi. E che dolore per la strage soprattutto di anziani: dodicimila morti, ad ora, in Italia. È stato emozionante quest’oggi vivere il minuto di silenzio proposto dagli amministratori di Bergamo. Passata l’emergenza dovremo ricordare chi ci ha lasciato e capire meglio le ragioni di quanto è successo anche in Italia, soprattutto in Italia". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.