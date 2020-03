Messina: Spadoni, 'denunciare violenze a stalking a 1522'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Una giovane vita è stata spezzata dalla follia di un delinquente. Mi stringo ai familiari di Lorena in questo momento di dolore. Massima pena per chi compie queste atrocità. Ricordo il numero 1522 gratuito e attivo h 24 per denunciare violenze e stalking". Lo scrive su Twitter la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, deputata del Movimento 5 Stelle, dopo l'omicidio di Lorena Quaranta, studentessa di medicina.