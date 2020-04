Coronavirus: Conte, 'se allentassimo misure tutti gli sforzi sarebbero vani'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Ci rendiamo conto che vi chiediamo un'ulteriore sforzo ma questo lo dobbiamo afferrare tutti: se noi smettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo ad allentare le misure, tutti gli sforzi fin qui fatti sarebbero vani". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

"Pagheremmo un prezzo altissimo, oltre al costo psicologico, economia e sociale saremmo costretti a ripartire di nuovo. Un doppio costo e non ce lo possiamo permettere".

"Invito tutti a continuare a rispettare le misure, C'è una sparuta minoranza" che non lo fa. Per queste persone sono previste "multe onerose e severe" perchè "non ci possiamo permettere che qualche irresponsabile possa comportare danno nei confronti di tutti".