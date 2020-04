Coronavirus: Crimi, 'no a tagli stipendi imposti ma parlamentari possono farlo'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Questo non è il momento delle imposizioni assolutamente" riguardo ad un taglio degli stipendi più alti, "credo invece che i parlamentari se lo possono auto imporre, sono quelli che fanno le leggi, sono quelli che impongono, a se stessi lo possono auto imporre". Lo dice Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"Chi oggi ha una situazione che gli consente di arrivare a superare questa emergenza con una propria sicurezza e tranquillità -spiega- tutti dobbiamo fare la nostra parte per aiutare invece chi è in difficoltà, altrimenti rischiamo di salvarsi in pochi. Dovrebbe essere spontanea questa cosa, molti lo stanno già facendo, avete visto la campagna che hanno lanciato Fedez e Ferragni che hanno fatto la raccolta fondi, i calciatori".