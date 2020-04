Coronavirus: export ortaggi e frutta -80%, settore a rischio (2)

(Adnkronos) – In questo senso, l'associazione ha sostenuto la richiesta di poter anticipare ad oggi la campagna di promozione per stimolare i consumi di fragola (il frutto ha perso in un mese il 15,5% del valore del prezzo all’origine nei due principali distretti produttivi, in Basilicata e Campania) attivata dall’Organismo Interprofessionale con il patrocinio del Ministero, sull’intero territorio nazionale, in collaborazione con la gdo, i negozi di dettaglio specializzati e gli operatori grossisti dei mercati agroalimentari.

Rimane valido "l’invito alla grande distribuzione a fare la propria parte, sostenendo il prodotto italiano in questo periodo di generale difficoltà economica".

Confagricoltura "ritiene che la pandemia coronavirus segni il punto di svolta per riorganizzare la filiera ortofrutticola italiana, che manifesta ancora punti di debolezza a sfavore dei produttori agricoli e di tenuta sui mercati internazionali.

Senza contare poi l’organizzazione del lavoro all’interno degli stabilimenti post Covid-19, dove la sicurezza degli addetti necessiterà di ulteriori precauzioni".