Coronavirus: Salvini su passeggiate bimbi, 'qualcosa non funziona'**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Le passeggiate per i bambini sdoganate dall'ultima circolare del Viminale non convincono il leader della Lega Matteo Salvini. "Io ho fatto il ministro dell'Interno – dice intervistato da 'Aria pulita' su 7Gold – stiamo ripetendo 'state a casa, non uscite, chiudete fabbriche e uffici', e poi esce una circolare…. Qualcosa non funziona", dice rispondendo alla domanda della conduttrice. Alla quale confida di averne parlato anche nel corso dell'incontro col premier Giuseppe Conte: "gli ho detto 'parlatene', non può esserci un premier che dice 'tutti a casa' e un ministro che fa il contrario. Prima bisogna sconfiggere il virus, poi torneremo a passeggiare. Ora è importante stare a casa per tutelare la salute di tutti".