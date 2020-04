Messina: studentessa uccisa, il compagno 'l'ho uccisa perché mi ha trasmesso il virus'

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) – "L'ho uccisa perché mi ha trasmesso il coronavirus". Lo ha detto agli inquirenti Antonio De Pace, lo studente calabrese che si è accusato di avere strangolato ieri la compagna, Lorenza Quaranta, 27 anni, anche lei studentessa di Medicina a Messina. Sia la ragazza che lui sono risultati, invece, negativi al coronavirus, come si apprende dalla Procura. Per i magistrati sono frasi "senza senso". Il ragazzo non ha voluto aggiungere altro. Si terrà domani la convalida del fermo del ragazzo eseguito dal Procuratore capo Maurizio de Lucia.