Coronavirus: Cdm su dl imprese domani mattina**

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri sul decreto per dare liquidità alle imprese, nonché contenente le nuove norme sul golden power, si terrà domani in mattinata. Il Cdm non è stato ancora convocato al momento, ma fonti di governo spiegano all'Adnkronos che si sta ragionando se fissarlo alle 10 o a mezzogiorno ed escludono che possa ormai tenersi in serata. Sul tavolo dovrebbero approdare anche le misure sulla scuola chiamate a definire il piano maturità e a normare la fine dell'anno scolastico vista la sospensione dovuta all'emergenza Covid-19.