Coronavirus: Conte, 'non possiamo dire quando finirà lockdown'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "In questo momento non possiamo dire quando il lockdown finirà. Noi stiamo seguendo le indicazioni del comitato tecnico scientifico. L'Italia è stata la prima nazione ad affrontare l'emergenza. La nostra risposta forse non è stata perfetta, ma noi abbiamo agito al meglio sulla base della nostra conoscenza e il modello Italia ora è stato preso a riferimento da altri Paesi e riconosciuto anche dall'Oms". Così il premier Giuseppe Conte, in un'intervista all'emittente statunitense Nbc.