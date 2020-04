Coronavirus: riunione Conte-Gualtieri-Cdp su liquidità imprese

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Riunioni sul dl liquidità imprese, che dovrebbe arrivare in Cdm a breve, anche se -con molte probabilità- la riunione a Palazzo Chigi verrà convocata non oggi ma domani. A quanto apprende l'Adnkronos, in tarda mattinata si sono riuniti a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e l'ad di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Gualtieri. Un'altra riunione c'è stata nella serata di ieri, a questa ha preso parte anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (segue)