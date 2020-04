Coronavirus: Lollobrigida, 'governo sblocchi consegna mascherine e procedure tamponi'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "E’ stato dimostrato come non bastino le mascherine chirurgiche per difendersi. Chiediamo al governo di sbloccare urgentemente le forniture e le procedure per l’effettuazione dei tamponi a medici e infermieri, sia del settore pubblico sia di quello privato”. Lo sottolinea Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, annunciando i contenuti di un'interpellanza urgente presentata dal suo partito.