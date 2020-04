Coronavirus: Sardine, bene Mes senza condizioni ma servono eurobond

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Eurogruppo siamo al fianco di Conte, no preclusioni sull’uso del Mes senza condizionalità, oggetto di fake delle destre. Ma gli strumenti adottati, compreso lo sure, non bastano e va perseguita con forza la battaglia dei Paesi del sud Europa, per gli Eurobond". Lo sottolinea il Movimento delle Sardie in un tweet.