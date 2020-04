Coronavirus: Rossi, 'un libera tutti può diventare un disastro'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – "Non faremo come la Lombardia. Ma il problema mi sembra più ampio. Non è il quando, ma come riaprire, e che cosa deve essere riaperto. E soprattutto come organizzare questa apertura. Iniziando, intanto, ad essere informati sulle attività produttive già autorizzate dalle prefetture". Così in un'intervista al Corriere della Sera il presidente di Regione Toscana Enrico Rossi, pronto recepire l'ultimo decreto governativo sulle riaperture, da martedì, di librerie, cartolerie e esercizi commerciali

"Io non ho visto niente e credo anche gli altri governatori. Martedì cercheremo di capirlo insieme con un confronto con le prefetture. Le Regioni sono state criticate sull'emergenza coronavirus per la difformità delle loro decisioni, ma temo che, analizzando le scelte delle varie prefetture, troveremo notevoli differenze addirittura tra province.

Si deve ripartire in totale sicurezze e per far ciò è necessaria un'apertura graduale. Bisogna dare le giuste priorità alle attività produttive. Altrimenti si rischia un 'bomba libera tutti', con il rischio di un disastro", sottolinea.