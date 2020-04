Coronavirus: Crimi, 'Mes fregatura che non voteremo mai, Pd mina linea Conte'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “L’Italia non farà mai ricorso al Mes, noi Cinquestelle non potremo mai accettarlo”. Lo sottolinea il capo politico M5S, Vito Crimi, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'. "La posizione di Renzi -aggiunge- non mi stupisce. Invece mi stupiscono le parole del Pd, perché mettono in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio Conte, che ha espresso la necessità di altri strumenti contro la crisi".

"Il Mes senza condizionalità non esiste. Innanzitutto, perché non è stato ancora approvato. Poi perché queste condizionabilità sarebbero alleggerite solo nella fase di pre-valutazione del Paese che chieda di farvi ricorso. Ma come e quando si dovrà restituire il prestito è tutto da definire. Accettando il Mes l’Italia metterebbe un’ipoteca sul suo futuro.

Bisogna percorrere altre strade".

"Se altri Paesi riterranno di voler utilizzare un Mes light, nessun problema. Ma per noi -scandisce Crimi- rimane una fregatura. Non lo voteremo mai in Parlamento. E "serve che il Pd chiarisca al Paese perché ha cambiato posizione".