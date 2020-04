Coronavirus: Portas, 'magistratura faccia chiarezza su Rsa Lombardia'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Siamo a 300 morti nelle Rsa milanesi, possibile che la Regione Lombardia non ha preso precauzioni in tempo? Possibile che non abbia tutelato i più deboli? Gallera e Fontana in tutto ciò dov’erano? Auspico la magistratura faccia chiarezza, perché tutto ciò è inammissibile.” Lo afferma Giacomo Portas, leader dei Moderati e deputato indipendente di Italia viva.