Coronavirus: Gallera, 'spostarsi fra regioni tra alcune settimane'

Milano, 24 apr. (Adnkronos) – "Serviranno alcune settimane per assestarsi, stiamo parlando di una riapertura graduale, parliamo di alcuni settori produttivi, di alcune attività commerciali, parliamo del nodo del trasporto pubblico locale poi pian pianino tutto questo dovrà ritornare anche a uno scambio tra regioni, non è pensabile che per molti mesi non c'è la possibilità di spostarsi da una all'altra". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera interviene, ospite della trasmissione tv 'Mattino Cinque', sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus.