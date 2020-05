Aspi: Filt, 'sbagliato negare linee credito'**

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "È sbagliato negare linee di credito, utili ad avere la liquidità". Lo afferma la segretaria nazionale della Filt Cgil Cristina Settimelli, in merito alla vicenda Aspi, aggiungendo "in particolare è sbagliato verso un’azienda che è pronta a far ripartire i cantieri per opere infrastrutturali utili al paese, anche con ingenti investimenti ed è ancor più sbagliato farlo in una fase pesante dell'economia, causata dall’emergenza sanitaria". Per Settimelli, "non cambia se a non permettere l’erogazione del credito siano banche o Cassa e depositi e prestiti. Capiamo che questo atteggiamento – prosegue la segretaria nazionale della Filt Cgil – è derivato dalla tragedia del ponte Morandi ma vorremmo ricordare che la magistratura non ha messo fine a tale vicenda e non ci risulta usuale un atteggiamento di condanna senza che la giustizia abbia fatto il suo corso".