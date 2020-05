Coronavirus: Federconfidi su dl liquidità su Confidi, 'bene accordo governo e parlamento'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "È una bellissima notizia per oltre un milione imprese che trovano nel mondo dei confidi un aiuto concreto, vicino e reale". È il commento di Rosario Caputo, Presidente di Federconfidi (la federazione che riunisce i confidi di area confindustriale), all’approvazione dell’Ordine del Giorno a margine del Dl Liquidità, che impegna il Governo – il quale ha dato parere favorevole – a adottare norme che consentiranno ai confidi un raggio d’azione più ampio, anche tramite la gestione di fondi pubblici.

Tutto questo, aggiunge il Presidente di Federconfidi, "serve ad aiutare imprese ed imprenditori in difficoltà, persone con un nome e un cognome, che sono il presente e contribuiranno al futuro dei nostri territori. Grazie ai confidi – conclude Caputo – le imprese potranno contare su un ulteriore sostegno finanziario radicato sul territorio in grado di intervenire efficacemente e rapidamente in situazioni di reale necessità".