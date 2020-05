Coronavirus: in provincia Milano e Brescia sono oltre 70 i nuovi casi

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Stabili i nuovi casi di covid-19 rilevati a Milano provincia e città rispetto a ieri. Secondo il nuovo bollettino della Regione Lombardia, ci sono 74 nuovi positivi al virus in provincia di Milano e 32 in città. Ieri erano stati rispettivamente +76 e +39. A Bergamo sono 58 in più rispetto a ieri, a Brescia 71.

A Como 14 nuovi positivi, a Cremona 13, a Lecco solo uno. Lodi contribuisce al totale con +11, Mantova con +9, Monza +30. A Pavia ci sono 32 nuovi contagiati, a Sondrio 5 e a Varese 41.