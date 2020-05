Caos Procure: Salvini, 'da Mattarella parole chiare per quanto accaduto'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Sula vicenda che vede coinvolto Luca Palamara e su quanto emerso dalle conversazioni "mi sembra" che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "abbia usato parole chiare per condannare quello che gli italiani hanno letto e hanno visto su molte televisioni e giornali, ma non su tutti" perchè per alcuni "è come se non fosse successo nulla perchè ad essere attaccato era il ministro della Lega o il segretario della Lega". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite su La7 di 'Non è l'Arena'.