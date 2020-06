Governo: da avvocato del popolo a 'torneremo ad abbracciarci', 2 anni per Conte a P.Chigi (2)

(Adnkronos) – A ferragosto cade il governo gialloverde, lo 'sgambetto' nell'indimenticabile aperitivo del Papeete. Conte arriva in Aula al Senato e sfida Salvini, rivendica tutto il ben fatto e marca la distanza col leader della Lega. Per molti è la fine dell'avvocato del popolo, uscito di scena dopo poco più di un anno, 13 mesi appena. E invece il M5S, con Di Maio in testa, battaglia col Pd per riconfermarlo. Arriva l'endorsement che non ti aspetti, con il tweet del presidente statunitense Donald Trump e quel 'Giuseppi' destinato a restare alla Storia. Conte la spunta: si apre un nuovo capitolo, con un governo che lo vede molto più a suo agio, anche nei colori: giallorosso come la fede nella Roma. Giura il 5 settembre 2019, stavolta non avrà vicepremier ma una squadra composta da 3 sottosegretari alla presidenza del Consiglio e 21 ministri.

Anche nell'attuale esecutivo veste i panni del 'mediatore', sempre alla ricerca di un punto di caduta accettabile che metta al sicuro il governo da improvvise accelerazioni verso una crisi che in molti vedono già all'orizzonte, pronta a scoppiare in autunno. Una volta superata l'emergenza Covid, che lo ha visto protagonista nel Paese e nei rapporti internazionali, con l'Italia letteralmente messa in ginocchio da un virus che ne ha infettato anche il sistema economico, già in affanno.

Il suo 'torneremo ad abbracciarci', pronunciato nella sera del lockdown, quando invitò gli italiani a 'rintanarsi' in casa a a rinunciare alle relazioni sociali per fermare il virus, è risuonato fino a Delft, splendida cittadina olandese dove un gruppo di esercenti ha riportato la sua espressione su dei cartelli, nelle strade cittadine, per invitare la popolazione a rispettare le regole di distanziamento sociale.