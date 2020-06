Fase 2: Sala, 'giudizio su Conte è buono, ha annunciato i temi giusti'

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – "Il mio giudizio fino ad oggi di Conte è buono. Dobbiamo attribuire a Conte i meriti che ha perché se siamo qua molto dipende anche dal governo, mi pare che abbia annunciato i temi giusti". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite di 'Otto e mezzo' commenta le parole del premier Giuseppe Conte.

"Mi rimane una curiosità: quando dice convocherò a Palazzo Chigi le varie parti sociali per parlare del piano di sviluppo del Paese lo farà avendo già un piano in tasca da discutere con le parti sociali o vorrà costruirlo insieme? Io credo e spero abbiano già una traccia di piano, se no rischia di diventare un brainstorming", conclude Sala.