Fase 3: Conte a sindacati, 'oggi Cdm per garantire prosieguo Cig'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Per garantire la cassa integrazione "a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sarà necessario nella fase di debolezza dell'attività economica", il governo ha "predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un Consiglio dei ministri che si svolgerà a margine degli incontri odierni, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prima 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto Rilancio".

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel confronto con i sindacati agli Stati generali dell'Economia a Villa Doria Pamphili.