Giustizia: Conte, 'non abolire ma circoscrivere abuso ufficio'

Roma, 22 giu. Adnkronos) – "I reati devono essere collegati alla certezza della previsione della norma incriminatrice oltre che della pena. Con l'abuso d'ufficio nel corso del tempo si è un po' dilatato il primo aspetto: noi dobbiamo collegare l'abuso d'uficio alla violazione di regole di condotta previste da testi di legge e non a principi costituzionali come potrebbe essere l'articolo 97.

Quindi si tratta non di abolire questa figura di reato ma di circoscriverla meglio, in modo che se parte un'indagine abbia una prospettiva più chiara e certa per quanto riguarda il suo esito". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano.it'.