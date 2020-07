Lombardia: martedì 7 luglio cerimonia per i 50 anni della Regione

Milano, 2 lug. (Adnkronos) – Martedì 7 luglio si festeggerà il 50esimo anniversario della nascita di Regione Lombardia con una cerimonia a Palazzo Pirelli dove sarà presente anche il governatore Attilio Fontana oltre al presidente del consiglio Alessandro Fermi. L'evento si terrà dalle 10 alle 11, all'inizio della seduta consiliare.

Previste dalla Costituzione già nel 1948, le Regioni a statuto ordinario videro la luce nel 1970 con il voto del 7-8 giugno. Era una stagione di grande partecipazione e anche in Lombardia la percentuale dei votanti fu enorme, attestandosi oltre il 95%. Eletti gli 80 consiglieri regionali, la prima seduta consiliare si svolse il 6 luglio 1970 presso la sede provvisoria di Palazzo Isimbardi. L’Assemblea elesse Gino Colombo alla Presidenza del Consiglio e successivamente Piero Bassetti alla presidenza della Regione.

La scaletta dell’evento, al quale sono stati invitati gli ex Presidenti del Consiglio regionale, prevede anche l’intervento di Bassetti. Accanto al banco della Presidenza verrà esposto il Gonfalone di Regione Lombardia. All’incirca alle ore 10, poco prima dell’inizio dell’evento, verranno inaugurati i primi pannelli di una mostra storica la cui completa esposizione e apertura al pubblico sono in calendario per il mese di ottobre.